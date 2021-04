Ibrahimovic torna in Milan-Benevento e Vigorito quasi lo prendeva nel 2019

Ibrahimovic torna a disposizione in Milan-Benevento, contro quella che poteva essere la sua squadra. Ecco il retroscena.

Si avvicina Milan-Benevento e finalmente tornerà a disposizione Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese classe 1981 è rimasto out per tre gare: una per squalifica e due per infortunio. Ora Stefano Pioli può esultare e Ibra sarà nuovamente al centro dell'attacco rossonero. Si è allenato tutta la settimana in gruppo ed è pronto a rialzare il Milan dopo le ultime partite negative. Proprio contro il Benevento, squadra che nel 2019, nel corso della stagione della promozione, avevano pensato di ingaggiare Ibrahimovic per festeggiare.