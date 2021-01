Ibrahimovic, sono adesso 81 i gol con il Milan | News

Ibrahimovic raggiunge quota 81 gol con il Milan

Con il gol segnato martedì sera nel derby di Coppa Italia, Zlatan Ibrahimovic ha segnato la rete numero 81 con la maglia del Milan. Nella classifica cannonieri all-time dei rossoneri, lo svedese si trova al quattordicesimo posto a -2 marcature dal connazionale Nils Liedholm. Il numero 11 riuscirà a raggiungere il Barone in questa speciale classifica già nella prossima gara in trasferta contro il Bologna?