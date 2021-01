Ibrahimovic, sempre più probabile il suo ritorno con la Svezia | Milan News

Ultime Notizie Milan News: il ritorno di Ibrahimovic in Nazionale

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante dovrebbe rientrare in Cagliari-Milan del 18 gennaio, ma non è escluso un recupero con il Torino, con il Milan che in pochi giorni dovrà affrontarlo sia in campionato e sia in Coppa Italia.

Delle novità però arrivano soprattutto per quanto riguarda la Svezia. ll c.t. Janne Andersson lo ha incontrato a Milano in novembre, rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Ci siamo incontrati e chiariti, mi ha detto di non avermi mai dato del razzista. Se Zlatan apre la porta, dobbiamo parlare. Quello che ci siamo detti rimane fra di noi". Non c'è ancora un accordo totale, ma la sensazione è che Ibrahimovic parteciperà all'Europeo. Ora però c'è da pensare al presente, con Ibra che vuole tornare protagonista in campo con la maglia rossonera.