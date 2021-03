Ibrahimovic, ritorno vincente con la Svezia. La sua gara ai raggi x | News

Ieri Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è tornato a giocare nella nazionale svedese. Ecco la sua prestazione contro la Georgia

Momento positivo per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, dopo aver segnato prima della sosta contro la Fiorentina, è tornato a giocare per la nazionale svedese. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si è concentrato sulla prestazione di Ibra, che ieri la giocato la gara di qualificazione contro la Georgia. La partita è finita 1-0 a favore della Svezia, grazie al gol di Claesson (assist dello stesso Ibrahimovic)