Ibrahimovic, quanti infortuni con le big! Milan in ansia

Ancora uno stop per Ibrahimovic, attaccante rossonero che spesso si è fatto male contro grandi squadre. Ecco tutte le situazioni.

Stefano Bressi

La partita di ieri non è stata entusiasmante e in più il Milan ha anche perso Zlatan Ibrahimovic per infortunio. L'attaccante svedese, classe 1981, ha lasciato il terreno di gioco dopo pochi minuti per un fastidio al tendine d'Achille che adesso preoccupa. Non è la prima volta che Ibrahimovic esce dal campo in una partita contro una big. Anzi, quasi tutti i suoi infortuni in rossonero sono capitati nelle partite importanti.

Il primo è stato a Napoli, il 23 novembre 2020, quando il Milan era lanciato, trascinato da lui, e Ibrahimovic ha avuto un problema muscolare. Ci ha messo 24 giorni a recuperare, ma subito dopo ha avuto problemi al polpaccio, per un totale di un mese e mezzo. Poco dopo, il 28 febbraio, il secondo infortunio, anche stavolta in un grande match: problema agli adduttori a Roma contro i giallorossi. 15 giorni di stop. Tornato, ha poi avuto un affaticamento e successivamente, il 10 maggio, si è infortunato al ginocchio contro la Juventus a Torino, dovendosi anche operare. 123 giorni fuori. Infine quello di ieri.

Oggi non ha svolto particolari esami, anche perché è un problema che si porta dietro da tempo, proprio dall'ultimo infortunio con la Juve. Si tratta di semplici infiammazioni. Semplici fino a un certo punto. La prima volta gli è successo all'inizio di questa stagione, subito dopo aver recuperato dal problema al ginocchio, e ci ha messo un mese per tornare a disposizione. Bisogna monitorarlo giorno per giorno e capire come vanno le cose. Difficile vederlo già al rientro, ma la speranza è che si sia fermato in tempo e che quindi possa volerci meno della prima volta.

Una situazione che certamente porta anche a interrogarsi sul futuro di Ibrahimovic nel Milan, con il club rossonero che è sia in ansia per il proseguo della stagione sia in dubbio sul rinnovo. Probabilmente continuare insieme è la scelta migliore, ma bisognerà certamente rivedere le cifre del contratto, visto che al momento Ibrahimovic è il più pagato della rosa. Resta un valore aggiunto, ma non può essere il perno su cui costruire l'attacco. Ben venga il rinnovo, ma a cifre riviste e accompagnato da un grande colpo in attacco.

