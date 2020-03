Ibrahimovic più forte del Coronavirus: il Milan lo celebra su Instagram (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE – Zlatan Ibrahimovic sempre al Top e sempre in cima ai pensieri del Milan. In un momento così delicato per Milano e l’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus, il club rossonero prova a dare un po’ di leggerezza ai suoi tifosi, ricordando in un post Instagram le prodezze e l’impatto dell’attaccante svedese. Un video che – pubblicato da pochissimo – sta già facendo il giro del web e il pieno di like sui social.

Il Milan ieri ha comunicato lo slittamento della ripresa degli allenamenti da lunedì prossimo al 23 marzo. Ibrahimovic ha dunque approfittato per tornare in Svezia con un volo privato, in modo da stare insieme alla moglie Helena e i figli Maximilian e Vincent.