Ibrahimovic, obiettivo Champions: lo svedese vuole superare Totti | News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, lavora in Svezia per essere al top della forma a luglio. Lo svedese può superare Totti in Champions

Salvatore Cantone

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante è in questo momento in Svezia dove sta proseguendo la riabilitazione dopo l'infortunio al ginocchio. Ibra ieri ha assistito alla vittoria del suo Hammarby nella finale della Coppa Nazionale svedese ai rigori. Grande gioia per Zlatan, che però ora ha come obiettivo quello di tornare al massimo della forma per luglio, cioè quando ripartirà la nuova stagione.

Inoltre Ibrahimovic ritornerà a giocare in Champions League. L'obiettivo è quello di superare Francesco Totti. Nel caso in cui dovesse segnare, infatti, Zlatan diventerebbe il giocatore più anziano a segnare nella competizione europea. Al primo posto in questo momento c'è appunto Totti, che ha segnato a 38 anni e 58 giorni. Al secondo posto c'è Ryan Gyggs, mentre al terzo posto Pippo Inzaghi che ha segnato una doppietta al Real Madrid a 37 anni e 86 giorni.