Ibrahimovic, non solo Sanremo: sarà a San Siro per Milan-Udinese

Milan-Udinese, Ibrahimovic a San Siro

Maliziosamente in molti sui social avevano parlato di infortunio ad hoc per Ibrahimovic, in modo dar far stare tranquillo lo svedese nella settimana di Sanremo. Evidentemente non conosco Zlatan, che è un professionista esemplare e che è sempre pronto ad aiutare la squadra.

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic, nonostante sia indisponibile, sarà in tribuna per vedere Milan-Udinese, gara che si giocherà stasera a San Siro. Le cose per il centravanti sono andate benissimo a Sanremo nella prima serata, ma Ibra ha sempre in testa il bene del Milan. Lo svedese lo dimostrerà ancora una volta presentandosi a San Siro questa sera. Non solo Milan-Udinese, ma anche calciomercato: Maldini pensa a un nuovo attaccante