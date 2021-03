Ibrahimovic: “Maldini duro ma onesto, Mihajlovic mi chiamava tutti i giorni”

Ibrahimovic si racconta a Sanremo

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto nel Festival di Sanremo, ha parlato così della sua carriera e del rapporto di amicizia con Sinisa Mihajlovic. Le sue dichiarazioni: “Ho giocato 8-900 partite contro avversari forti. Paolo Maldini era duro ma onesto, Chiellini mi stimola tanto. Mihajlovic era tosto”.

Su cosa invidia a Mihajlovic

“Lui tira le punizioni come altri tirano i rigori, non come me ora…”

Sulla malattia di Mihajlovic

“Quando ho sentito la sua notizia non avevo la forza di chiamarlo. Quando l’ho chiamato non riuscivo a parlare, era lui che mi dava la forza e mi rassicurava. Mi dava questa speranza. Di solito sono io che do agli altri. In tutto questo mi fa: “Mi serve un attaccante che mi faccia gol” e io: “Ok, parliamo”. Mi chiamava tutti i giorni”.

