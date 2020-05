Ibrahimovic, l’infortunio potrebbe essere meno grave del previsto

MILAN NEWS – Arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Come viene riportato da Sky Sport, Ibra si è recato questa mattina presso la clinica privata “Columbus” accompagnato dal medico del Milan Mazzoni. Gli esami strumentali sono terminati dopo circa quaranta minuti, e ora non resta che attendere il comunicato medico da parte del club rossonero sulle condizioni di Ibra.

Ibrahimovic si trova in questo momento a Milanello. A breve dovrebbe uscire un comunicato per spazzare a ogni dubbio, ma l'infortunio dovrebbe essere meno serio del previsto. Se l'indiscrezione fosse confermata, Ibra avrebbe la speranza dunque di giocare qualche partita in questo finale di stagione con il Milan (nel caso in cui ovviamente la stagione riprendesse).

