Ibrahimovic l’imprenditore: ricavati 9 milioni di euro dai suoi ‘Padel Zenter’

Zlatan Ibrahimovic è anche un imprenditore di successo: nonostante alcuni flop del passato, lo svedese ha ricavato 9 milioni di euro dal padel

Enrico Ianuario

Fenomeno in campo, ma anche fuori. Il magico mondo di Zlatan Ibrahimovic si divide, principalmente, in calcio e imprenditoria. 'Gazzetta,it' fa un'analisi approfondita degli affari dell'attaccante del Milan, il quale si avvia verso la fine della sua carriera da calciatore. Lo svedese è infatti proprietario di alcuni centri padel presenti nella sua Svezia, i quali hanno fruttato alla sua società 'Unknown' un ricavo di quasi 9 milioni di euro. In terra scandinava è scoppiata la 'padel-mania', con gli svedesi che sono dei veri e propri appassionati di questo sport nato in Messico ed esploso in Spagna.

Proprietario di ben cinque 'Padel Zenter', Ibrahimovic avrebbe intenzione di espandere il suo raggio anche in Italia. Il numero 11 rossonero vorrebbe aprire un centro padel anche a Milano, con un progetto che prevede 20 campi da gioco nella zona di Segrate. Ma non sarebbe la prima volta che l'imprenditore svedese opererebbe nel nostro Paese. Zlatan, infatti, ha già investito nel settore del mattone sia nella nostra penisola, ma anche in Svezia e negli Stati Uniti. Diversamente da quanto vociferato, non risultano esserci sue tracce in quel di Dubai.

Sebbene abbia fatto il boom grazie al padel, Ibrahimovic è stato protagonista anche di alcuni flop nel suo recente passato. Non è andato a buon fine il suo marchio di abbigliamento 'A-Z' che ha chiuso i battenti già da tre anni, così come non è mai decollata la sua linea di profumi che verrà chiusa presto. Ibrahimovic ha anche fallito nel settore digitale quando ebbe il coraggio e la possibilità di creare la sua app "Ibra Uplugged". Nonostante gli alti e bassi, e consapevole che la sua carriera da calciatore è sul viale del tramonto, il nativo di Malmo è riuscito a crearsi una rendita non male grazie ad uno sport dove non lo abbiamo mai visto protagonista.