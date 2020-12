Ibrahimovic, il suo 2020 al Milan in perle: eccole tutte

È proprio vero che il buon giorno si vede dal mattino. Il 2020 si è aperto nel migliore dei modi per i milanisti, con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Questo è stato certamente il suo anno: ha ripreso per mano il Milan, l’ha fatto crescere e l’ha riportato a buon livello. La sua leadership e il suo carisma sono stati decisivi ancora una volta e li ha messi in mostra fin dal primo giorno, quando atterrato dall’aereo ha dichiarato: “Mi sento a casa, farò saltare ancora San Siro”. Beh, è stato di parola. Se gli stadi non fossero stati chiusi, i tifosi avrebbero saltato tantissime volte. Dichiarazioni accompagnate dalla solita sana spocchia: “Magari non corro più, ma posso tirare da 40 metri”. Non ha segnato da 40 metri, ma ha sicuramente corso più di quanto ci si aspettasse. O ancora “Non sono qui per fare la mascotte” e “Non fallirò, perché non ho perso la passione”. Dichiarazioni che sul momento potevano sembrare di circostanza, ma che sono state confermate dai fatti.

A fine gennaio, quando Ibra aveva già fatto capire quale fosse l’andazzo e che potesse ancora fare la differenza, sui social è tornato con il suo marchio di fabbrica: “Ca**o guardi”. Il suo faccione in primo piano, la didascalia che fa impazzire tutti. In quel momento si è capito che Ibra è davvero tornato.

NON SONO MAI ANDATO VIA

Passano le settimane e Ibra continua a ingranare. A fine gennaio è già decisivo. In Coppa Italia segna al Torino e festeggia a braccia larghe sotto la Curva Sud. Sempre ai social è affidato il suo commento: “Non sono mai andato via”. Duplice significato: sia per quanto riguarda l’amore per il Milan che per quanto riguarda le sue prestazioni, che qualcuno aveva erroneamente messo in dubbio. Il giorno dopo, sempre su Instagram, video dell’esultanza e didascalia sobria: “Dio non ha religione”.

I LEONI…

Passano pochi giorni e Ibra continua a stupire. Lo svedese ruggisce, nel vero senso della parola. Durante il riscaldamento le telecamere lo immortalano mentre allarga le proprie fauci come un leone. Assist perfetto per lo svedese, che immediatamente pubblica il filmato, anche stavolta con una descrizione molto banale: “I leoni non sono come gli umani”.

CASA DEL SIGNORE

Poche settimane fa ha confessato che prima di questa foto non aveva ancora mai visto il Duomo a Milano, nonostante i tanti anni tra Inter e Milan. Quando però gli è stato fatto notare ha esclamato “È il Duomo che deve vedere me”. Anche al momento della foto, però, non si è tirato indietro: “Casa del Signore” la didascalia.