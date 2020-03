Ibrahimovic, il rapporto con Gazidis non è idilliaco: presto un incontro

NEWS MILAN – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in primo piano c’è sempre il futuro di Zlatan Ibrahimovic. La situazione al Milan è mutata da un momento all’altro: un mese fa lo svedese era felice, parlava spesso con Boban e Maldini, e chiacchierava di un rinnovo sempre più probabile. Ora invece il croato è stato licenziato e il direttore dell’area tecnica pare vicino all’addio.

Adesso Ibrahimovic dovrà interagire soprattutto con Ivan Gazidis, cosa che non entusiasma Zlatan, che lo vede come uno dei responsabili di questo caos societario: il rapporto tra i due non è certamente idilliaco. In ogni caso ci sarà un incontro tra Ibrahimovic e l’amministratore delegato, rinviato ovviamente per l’emergenza coronavirus, anche se potrebbe essere fatta anche una videochiamata. Intanto il Milan pensa a un difensore per la prossima stagione, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android