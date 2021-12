Ibrahimovic, il libro ‘Adrenalina’ è il più venduto in Italia | News

Il libro di Zlatan Ibrahimovic, 'Adrenalina', è il più venduto in Italia: lo svedese si conferma fenomeno anche fuori dal campo

Non solo fenomeno dentro i campi da gioco. Secondo quanto riferisce il 'Corriere della Sera', il libro di Zlatan Ibrahimovic intitolato 'Adrenalina - My Untold Stories' è il più venduto in Italia. Un'opera scritta insieme al giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Luigi Garlando. Superati avversari come Ken Follett, il fumettista Zerocalcare e l'autore di thriller Donato Carrisi. Si tratta del terzo libro dello svedese dopo le pubblicazioni di 'Io, Ibra' nel 2011 e 'Io sono il calcio' nel 2018. Intervenuta ai microfoni del Corriere della Sera, la direttrice dell'Area Libri di Rcs, Luisa Sacchi, ha parlato brevemente del libro e dell'esperienza di aver lavorato con un campione come Ibrahimovic: "Zlatan scrive delle sue imprese ma anche di debolezze e di paure. Lavorare con lui è stata un'esperienza umana e professionale mai banale: ha un profondo senso del dovere e un grande rispetto del lavoro altrui. È empatico, creativo, ironico. Spero che questo libro permetta di conoscerlo meglio".