Ibrahimovic, i complimenti all’Hammarby femminile per la promozione

I complimenti di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic ha fatto i complimenti all’Hammarby femminile per la promozione in Serie A svedese. Le ragazze dell’Hammarby, infatti, hanno terminato il campionato al secondo posto dietro l’AIK guadagnandosi così il ritorno in Allsvenskan Division (la massima serie svedese). Va ricordato che Ibrahimovic è dallo scorso anno uno degli azionisti del club svedese, avendo acquistato una buona parte delle quote societarie. Durante il periodo del lockdown italiano, infatti, Ibra ha trascorso alcune settimane proprio in Svezia dove ha potuto continuare ad allenarsi con l’Hammarby.

