Ibrahimovic è volato dall’Hammarby: violato il protocollo sanitario svedese?

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da ‘repubblica.it‘, e come confermato da ‘Aftonbladet‘, ieri Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, è volato in Svezia, a Stoccolma, per assistere alla partita poi vinta dall’Hammarby, club di cui è socio è con il quale si è allenato durante il periodo di quarantena, per 2-0 contro l’Östersund grazie alla doppietta di Muamer Tankovic.

Dopo la partita Ibrahimovic è sceso anche negli spogliatoi dell’Hammarby per fare i complimenti ai calciatori biancoverdi, come dichiarato dal Presidente della società svedese. La cosa, però, non è permessa dal protocollo sanitario adottato nell’Allsvenskan, il massimo campionato svedese, per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Soltanto i calciatori e lo staff tecnico della squadra in causa, infatti, possono entrare nello spogliatoio. "Devo sapere di più prima di poter dire qualsiasi cosa, ne discuteremo con l'Hammarby" ha affermato il segretario generale del calcio svedese, Mats Enquist.