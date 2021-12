Ibrahimovic e l’incontro con il Papa: “Santità, le piace il Milan?”

Zlatan Ibrahimovic ha incontrato nella giornata di ieri Papa Francesco. Lo svedese ha chiesto al pontefice: "Santità, le piace Il Milan?"

Un 2021 da ricordare per Zlatan Ibrahimovic non solo in campo, ma anche fuori dal rettangolo verde. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, non c'è stata solo la partecipazione a Sanremo, ma anche l'incontro con Papa Francesco nella giornata di ieri. Era emozionato lo svedese e da certi punti di vista anche preoccupato, vista la pubblicazione della foto sui social (Zlatan non è cattolico), ma è andato tutto bene.