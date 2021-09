Ibrahimovic e la convocazione della Svezia: ecco come stanno le cose | PM News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, potrebbe anche non rispondere alla convocazione della Svezia del ct Andersson

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è stato convocato dalla Svezia per le gare di qualificazioni ai mondiali contro Kosovo e Grecia. Il commissario tecnico Janne Andersson aveva già dichiarato di voler puntare su Ibrahimovic, ma il centravanti, in realtà, è ancora infortunato. Lo svedese, infatti, non giocherà neanche questa sera contro l'Atletico Madrid a causa di una tendinopatia achillea, accusata dopo il match contro la Lazio.