Ibrahimovic, quale futuro? Possibile un ruolo da dirigente nel Milan

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, deve decidere che fare nella prossima stagione. Non è escluso che possa diventare dirigente

Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic . La Gazzetta dello Sport ha riportato le parole che l'attaccante del Milan ha rilasciato dal ritiro della Nazionale svedese: "Provo un po' di panico davanti alla prospettiva di smettere di giocare. Di sicuro, continuerò il più a lungo possibile, finché riesco a ottenere risultati ma stando bene in campo, senza soffrire. Non voglio avere pentimenti quando avrò smesso, quindi voglio massimizzare la mia carriera".

Ibrahimovic potrebbe continuare per un'altra stagione, ma non è escluso che possa percorrere la carriera dirigenziale. Secondo quanto scrive la rosea, il Milan, nel caso in cui lo svedese decida di smettere, potrebbe proporgli un ruolo dietro scrivania. Sicuramente non pieno di "Adrenalina" come direbbe lui, ma che gli permetterebbe comunque di continuare a stare nell'ambiente rossonero. Intanto ecco il colpo in difesa di Maldini