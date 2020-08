Ibrahimovic, dieci giorni fa abbraccio con Mihajlovic positivo al Coronavirus

MILAN NEWS – È di poche ore fa la notizia di Sinisa Mihajlovic positivo al Coronavirus. L’allenatore del Bologna, rientrato per iniziare il ritiro, si è sottoposto a tampone che ha dato esito positivo. Per fortuna, il serbo risulta essere asintomatico, nonostante abbia da poco affrontato la leucemia, che ovviamente lo rende un soggetto un po’ più a rischio degli altri.

Dieci giorni fa, Sinisa si è visto in Sardegna con Zlatan Ibrahimovic, attaccante alle prese con il rinnovo di contratto col Milan. Tra i due, che sono grandissimi amici, è scattato anche l’abbraccio. Una pratica che, teoricamente, dovrebbe essere evitata di questi tempi. Ibra e Miha però non hanno resistito. Ora, ovviamente, c’è un po’ di apprensione in casa Milan per la situazione di Ibrahimovic: sarà positivo? Ibra potrebbe ovviamente essere stato infettato da Mihajlovic, ma anche essere stato lui a infettare. La speranza è che nessuna delle due ipotesi sia valida. Altrimenti per Ibra dovrebbero scattare i 14 giorni di isolamento, senza allenamenti.

