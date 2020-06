Ibrahimovic, che pasticcio in Svezia: l’Hammarby rischia di essere punito

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, a Zlatan Ibrahimovic sono bastati due giorni di riposo concessi da Pioli per tornare in Svezia. Ormai casa sua è l’Hammarby, il club di cui detiene il 25 per cento delle quote. E’ stato un vero e proprio blitz, anche perchè Ibra ha voluto tenere sottotraccia il suo ritorno in patria. Il motivo? L’intenzione dell’attaccante era quella di andare alla Tele2 Arena, dove l’Hammarby ospitava l’Ostersund (sconfitto due a zero) nella prima giornata del campionato svedese dopo lo stop per il coronavirus.

Ibrahimovic dunque non voleva che l’attenzione si spostasse su di lui, ma questo con uno come Zlatan è praticamente impossibile. Il problema è che il calciatore del Milan a fine partita è andato a salutare i giocatori dell’Hammary nello spogliatoio, così come ha spiegato lo stesso presidente del club svedese: “Per la squadra è stato molto bello che Zlatan si sia preso del tempo per venire a vederci anche in campionato. Dopo la partita si è congratulato con i ragazzi per la vittoria, fermandosi a parlare con loro”. L’arrivo di Ibrahimovic non è però passato inosservato al delegato di gara, che ha subito avvisato la Sef (l’equivalente della nostra lega) sulla possibile violazione delle regole anti-coronavirus.

Vedremo cosa succederà, ma di sicuro verrà aperta un'indagine per capire se Ibrahimovic e l'Hammarby hanno violato le regole. Se così fosse, la società rischierebbe di essere punita, anche se non è ancora chiaro in quali termini. Di sicuro i blitz di Ibrahimovic in Svezia sono sempre più frequenti e la sensazione è che nella prossima stagione giocherà in patria, anche perchè solo pochi giorni fa è arrivato a Milanello il confronto accesso con Ivan Gazidis. Chiudiamo infine con il capitolo dedicato all'infortunio al polpaccio: tra oggi e domani Zlatan si sottoporrà al secondo controllo e a quel punto si capiranno esattamente i tempi di recupero.