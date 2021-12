Ibrahimovic: “Calhanoglu? Prima del malore di Eriksen nessuna offerta”

Zlatan Ibrahimovic, all'interno del suo libro, ha parlato anche del trasferimento a parametro zero dal Milan all'Inter di Hakan Calhanoglu

E' uscito su tutti i digital store e in libreria, da pochi giorni, il nuovo libro di Zlatan Ibrahimovic intitolato 'Adrenalina'. Il campione svedese all'interno del racconto ha anche parlato del trasferimento di Hakan Calhanoglu all'Inter. "Dobbiamo ringraziarlo per quello che ha dato alla squadra e auguragli il meglio per il futuro. Suona male a dirlo, ma Calha ha tratto vantaggio da una situazione tragica. […] Eriksen ha avuto un arresto cardiaco, così l'Inter aveva bisogno di un giocatore in quel ruolo e si è aperta la porta per Hakan. Prima di quell'episodio non c'erano state offerte per lui né dall'Inter né da nessun altro club. È un bravo ragazzo, è cresciuto tanto grazie a me. Ha guadagnato coraggio e fiducia. […] Durante l'Europeo mandavo mandavo messaggini a lui e a Rebic: "Difficile senza Ibra, eh?". Rispondevano con le faccine sorridenti. Prima che arrivassi io, Calha non faceva i numeri che ha tirato fuori dopo, con lui scherzavo sempre: "Colpa mia se adesso spari certe richieste al Milan, perché ti ho fatto diventare grande". Milan, le top news di oggi: Pioli sceglie Messias. Possibilità Jovic.