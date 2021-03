Ibrahimovic a Sanremo: “Un onore per voi avermi qui” | LIVE NEWS

Ibrahimovic a Sanremo

Questa sera inizia l’avventura di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo. Ovviamente, con la solita spavalderia l’attaccante svedese classe 1981 del Milan si è presentato sul palco dell’Ariston. Ecco le sue prime parole: “Buonasera Amadeus, è un onore essere qui, ma è anche per te un onore avermi qui eh… Normalmente mi sento grande e potente, qui mi sento piccolo. Però più grande e potente di te. Ho portato le regole del mio Festival, ti hanno detto che sei il direttore? Il direttore è Zlatan, l’ha deciso Zlatan. Ecco le regole, scrivi. Numero uno: ci saranno 22 cantanti al Festival di Zlatan, 11 contro 11 sennò non è regolare. Vendi gli altri quattro, il Liverpool cerca quattro difensori, altrimenti li metto in giardino e li faccio lavorare. Regola numero 2, il palco è per piccole persone come te, a me serve 105×78 come San Siro, sennò il Festival è annullato. Via i violini, giù le pareti. Le ragazze restano. Rimane Zlatan. Ora fammi vedere come presenti. Sii potente, più grande.” Intanto Pioli rivoluziona la formazione per Milan-Udinese >>>