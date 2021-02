Ibrahimovic a Sanremo: il Milan studia il piano d’azione | News

Ibrahimovic a Sanremo: Milan al lavoro

Come ormai tutti sanno, Zlatan Ibrahimovic sarà ospite del Festival di Sanremo. La kermesse canora, condotta da Amadeus, si svolgerà dal 2 al 6 marzo prossimo.

Il Milan, però, dovrà giocare alcune gare in quei giorni e dunque, secondo quanto riportato da Tuttosport, sta studiando un piano d'azione. Difficile che Ibrahimovic faccia avanti e indietro da Milanello, e dunque è probabile che lo svedese si alleni con una preparatore atletico della società in Liguria o a Monte Carlo.