Ibrahimovic a Sanremo: avrà un preparatore personale del Milan

Ibrahimovic a Sanremo: le ultime news

Come noto, Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso dal 2 a 6 marzo al Festival di Sanremo: nei giorni in Riviera avrà a disposizione un preparatore personale che il Milan gli fornirà per continuare a stare in allenamento. L’iter logistico degli spostamenti dell’attaccante svedese in quella settimana ancora non è nota e molto dipenderà anche dall’orario in cui verrà fissata la gara contro l’Udinese. Ad oggi è in programma il 3 marzo, ma ancora non si sa se si giocherà in serata o meno.

La Gazzetta dello Sport riporta oggi come in realtà Ibra potrebbe restare fisso in Riviera solamente il venerdì 5 e il sabato 6 marzo. L’ex Galaxy raggiungerebbe poi direttamente a Verona la squadra rossonera nella tarda serata dell’ultima giornata del Festival. La rosea scrive che tutte le scelte di Ibrahimovic saranno anche conseguenze di come la squadra affronterà le prossime e determinanti 3 partite contro Inter, Stella Rossa e Roma. Lo svedese ci tiene ad essere un esempio per i compagni.

AMADEUS IERI HA ANTICIPATO ALCUNE NOTIZIE SUL SUO ALLENAMENTO IN RIVIERA>>>