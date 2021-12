Ibrahimovic: 7 perle alla Zlatan – IPSE DIXIT

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è stato uno dei segreti della rinascita rossonera. Arrivato dopo quel famoso Atalanta-Milan 5-0 del 22 dicembre 2019, la squadra di Stefano Pioli è tornata ai vertici del campionato dopo tanto tempo. Certo, non è solo merito dello svedese, ma è innegabile che l'ingaggio di Ibra sia stato uno dei colpi più azzeccati della gestione Elliott. Il centravanti, comunque, non ha regalato perle solo in campo, ma anche fuori dal rettangolo verde. Scopriamole insieme nelle prossime schede.