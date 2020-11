Ibrahim Ba compie 47 anni: tantissimi auguri all’ex calciatore del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nato in Senegal, Ibrahim Ba compie oggi 47 anni.

In carriera, fra le tante maglie che ha vestito, ha indossato anche quella del Milan. Per lui complessivamente sono state 77 le partite giocate con i rossoneri, con 1 rete messa a segno. Dopo una prima stagione positiva (nel 1997/1998), Ba non convinse mai in pieno e iniziò un giro di prestiti e ritorni in rossonero. Chiuse in maniera definitiva la sua avventura da calciatore con il Diavolo al temine della stagione 200/2008, senza mai scendere in campo. Attualmente Ba è osservatore Africa per il Milan. In carriera ha vinto 1 Scudetto, 1 Coppa Italia e 1 Champions League. Tanti auguri da parte della nostra redazione.