I VERI COLPEVOLI del DISASTRO MILAN! Due anni di FALLIMENTI!

Ci dicono tutti, molto spesso, che questo Milan è molto più forte di quello dello Scudetto 2022. Difficile non essere d'accordo per qualità della rosa. Però quello ha vinto, è arrivato secondo l'anno prima e in semifinale di Champions League l'anno dopo. Come mai questo, con tre allenatori diversi (di cui uno quello che ha vinto lo Scudetto), non ha vinto nulla se non una Supercoppa Italiana e adesso è ottavo? Evidentemente la colpa non è dei giocatori, degli allenatori o del solito capro espiatorio, ma di come questo gruppo viene gestito.