Hubner: “Higuain al Milan sembrava un brocco, ma non era colpa sua”

NEWS MILAN – Dario Hubner, ex attaccante di Piacenza e Brescia, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato di Gonzalo Higuain e della sua esperienza deludente al Milan.

“Chi fa più gol è sempre quello che ha una squadra che lo supporta. Prendo sempre come esempio Higuain, che quando è arrivato al Milan sembrava un brocco ma non lo è: a Napoli e alla Juventus ha sempre segnato tantissimo – sottolinea Hubiner -. Un attaccante è bravo quando i compagni lo mettono in condizioni di tirare in porta, altrimenti è quasi impossibile che faccia gol. Noi centravanti dipendiamo da loro”. Intanto un ex giocatore rossonero è tornato a parlare di Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android