Higuain: “La MLS la mia ultima tappa. Avrei voluto chiudere al River..”

Higuain rivela un curioso retroscena

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gonzalo Higuain non sa quando si ritirerà, ma sostiene che quella americana sarà l’ultima tappa della sua carriera. Le sue parole a ESPN: “La MLS è l’ultima tappa. Mi sarebbe piaciuto tornare al River, ma le condizioni economiche del club e la pandemia non lo hanno reso possibile. Il ritiro? Come dice Buffon, bisogna guardare giorno dopo giorno, anno dopo anno. Sarà il mio corpo a farmelo capire”, ha rivelato.

INTANTO CASSANO PROVOCA TOTTI E L’EX CAPITANO RISPONDE>>>