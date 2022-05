Hellas Verona-Milan, il racconto dell’allenamento odierno dei gialloblù

Ecco il racconto della seduta di oggi in vista di Hellas Verona-Milan per la squadra di Tudor, dal sito ufficiale della società.

Prima seduta settimanale per i gialloblù, in preparazione al prossimo impegno di campionato, in programma domenica 8 maggio (ore 20.45), contro il Milan, allo stadio 'Bentegodi', e valido per la 36esima e terzultima giornata del campionato di Serie A TIM 2021/22.