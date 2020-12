Hauge, parla il papà: “Milan perfetto per lui. E’ davvero motivato”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Jan Ingvald Hauge, papà del rossonero Jens Petter, intervistato dal portale norvegese vg.no ha parlato dei primi mesi dell’esperienza al Milan del figlio. Queste le sue dichiarazioni: “Si sta godendo la vita in Italia, tutte le attenzioni che sta ricevendo gli danno forza. Credo che questo Milan che ha un mix di giovani talenti e diversi giocatori scandinavi esperti sia perfetto per Jens Petter. È davvero motivato a continuare il suo percorso di crescita. Sa come lavorare per raggiungere i suoi obiettivi”.

ECCO LA NOSTRA ESCLUSIVA A DEJAN SAVICEVIC!