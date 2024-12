Hall of Fame Milan, svelati i nomi dei primi tre attaccanti: ecco chi sono

Prima della partita tra AC Milan e Genoa del 15 dicembre , culmine delle celebrazioni per il 125º Anniversario del Club , van Basten, Inzaghi e Baresi saranno celebrati con una speciale cerimonia a San Siro di fronte al pubblico rossonero presente allo stadio. Ciascuno dei tre membri riceverà un trofeo personalizzato, realizzato da Tiffany & Co ., simbolo del ruolo di prestigio che queste Legend hanno ricoperto nella storia del Club. Non potendo prendere parte alla cerimonia del 15 dicembre per impegni personali, Andriy Shevchenko verrà omaggiato a San Siro con un momento dedicato nel prossimo futuro.

La Hall of Fame di AC Milan presented by Emirates, lanciata quest’anno nell’ambito dei festeggiamenti per il 125º Anniversario del Club, ha come obiettivo quello di celebrare le figure che hanno contribuito in maniera più significativa alla gloriosa storia rossonera. Nel corso di questo primo momento, che ha visto come protagonisti gli attaccanti, van Basten, Shevchenko e Inzaghi sono stati selezionato dai tifosi come i primi tre Membri Eletti a ricevere questo prestigioso riconoscimento, ottenuto grazie alla passione, all'eccellenza e all’impegno che hanno dimostrato nel corso della loro carriera in rossonero.