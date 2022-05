Haaland saluta il Borussia Dortmund: “Un onore indossare questa maglia”

Erling Braut Haaland ha salutato così il Borussia Dortmund dopo la sua ultima partita. Il norvegese giocherà con il Manchester City

"Non è stato altro che un onore indossare questa maglia. A Dortmund ho passato momenti memorabili, incontrato persone speciali, per non parlare di una base di fan che è sempre stata il nostro uomo in più in campo. Il Muro Giallo è davvero incredibile. Non dimenticherò mai niente di tutto questo! Grazie a tutti!".