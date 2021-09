Guinea-Marocco, possibile rinvio per Colpo di Stato

In Guinea la situazione politica è delicata e così può slittare il match tra la nazionale e il Marocco per le qualificazioni ai Mondiali.

Il calcio è la cosa più importante, ma delle meno importanti e ne sanno qualcosa in Guinea in questo momento. Il match tra la nazionale di casa e il Marocco è infatti a rischio rinvio per motivi politici. È infatti in corso un Colpo di Stato militare nel paese africano. La sfida sarebbe valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Si dovrebbe giocare domani pomeriggio, ma a questo punto è davvero difficile che possa avere inizio come da programma. Secondo L'Equipe, infatti, è molto probabile che venga rinviata. Resta solo da capire a quando. La situazione resta molto delicata.