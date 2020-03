GUIDA TV – Milan-Genoa: diretta su DAZN, matchday su Milan TV

NEWS MILAN – Stefano Pioli e Davide Nicola si affronteranno domani a San Siro in uno scenario senza pubblico. Rossoneri reduci dal discusso pareggio di Firenze, con il rigore nel finale trasformato da Pulgar, mentre il Genoa è reduce dalla bella prova contro la Lazio, ma che ha fruttato zero punti, con una sconfitta di misura (2-3) a Marassi.

Ecco la nostra Guida TV: come e dove vedere la diretta tv della partita Milan-Genoa:

SU DAZN:

Dalle ore 14:15, su ‘DAZN 1‘ (canale 209 del satellite per gli abbonati ‘Sky Sport‘), sul sito web ‘dazn.com/it-IT/welcome‘ per personal computer e su app ‘DAZN‘, per Smart TV, tablet e smartphone con sistema operativo iOS e Android, il pre-partita e la presentazione del match. Dalle ore 15:00, quindi, la diretta esclusiva del match Milan-Genoa dallo stadio San Siro.

SU MILAN TV

Domenica di calcio e di sport, ma con la consapevolezza che attorno al campo verde c’è tanta sensibilità e tanta preoccupazione. Ci sono cose più importanti e il calcio cerca di fare la sua parte, fornendo un paio d’ore di svago. È il senso di Milan-Genoa, nel periodo in cui tanti medici e tanti infermieri stanno fronteggiando la diffusione e il contenimento del Coronavirus. Con Giorgia Palmas in conduzione, Milan TV ha lavorato comunque con grande passione per allestire le esclusive della sfida di domenica 8 marzo.

I fedelissimi del Club channel rossonero ritrovano l’appuntamento con Giorgia, alla guida di un ricco e mirato Matchday live da uno stadio in costante collegamento con San Siro. Prima del fischio d’inizio delle 15.00, i tifosi davanti al teleschermo riceveranno notizie esclusive e ufficiali sulle formazioni delle due squadre e molto altro. Si parte alle 13.30 e si arriverà fino a ridosso del fischio d’inizio, con le immagini in diretta dallo stadio, le interviste esclusive di Simon Kjær e Asmir Begović e gli approfondimenti sulle dichiarazioni della vigilia di Mister Pioli.

Durante la partita, naturalmente, spazio all’immancabile commento di supporto e di tifo del Club channel rossonero, integrato dalle nostre grafiche di aggiornamento in tempo reale. Attorno alle 17.00 si torna live con Giorgia Palmas e tutte le postazioni collegate per i commenti e l’interazione via WhatsApp e Twitter, ma anche con le interviste esclusive a Mister Pioli e ai giocatori dalle zone Flash e Mix di San Siro. Infine, a seguire, la differita integrale della gara, per chi non avesse avuto la possibilità di guardarla in diretta o per chi volesse semplicemente rivivere tutte le emozioni di Milan-Genoa.

Le ultime trasferta genoane sono state positive e la squadra allenata da Davide Nicola è in ripresa: il Diavolo, dal canto suo, deve recuperare a tutti i costi i due punti persi nel convulso finale di Firenze.

