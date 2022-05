Guerra in Ucraina, Shevchenko istituisce un numero verde

Andryi Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha messo in atto una nuova iniziata per aiutare l'Ucraina, invasa dalla Russia di Putin

Andrij Shevchenko si sta dando molto da fare per aiutare la su Ucraina, invasa dalla Russia di Putin da ormai tre mesi. Insieme al progetto Heroes di Samuel Eto'o che il 23 maggio ha organizzato a San Siro una gara di beneficienza, l'ucraino ha istituto un numero vedere per aiutare le famiglie ucraine esodate da loro paese. Ecco cosa ha detto: " "Ho sentito fin da subito la vicinanza di Samuel e di questo progetto. Condividiamo i propositi per un mondo scevro da discriminazioni e, in un momento come questo, non posso fare altro che mettermi a disposizione della mia Ucraina e dare una mano a chi è in fuga e vive nel terrore". Queste, intanto, le notizie più importanti della mattinata di oggi >>>