Guerra in Ucraina, De Zerbi: “Non potevo andarmene. Ecco il motivo”

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shaktar Donetsk, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Italpress. Ecco cosa ha detto

E' iniziata l'invasione russa in Ucraina. Gli attacchi militari sono avvenuti nella notte in diverse città importanti dell'Ucraina come Kharvik, Odessa e Kiev. Ad annunciare l'attacco Vladimir Putin, presidente russo. Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakthar Donetsk, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Italpress: "Me ne sto in camera, è una brutta giornata. Ho aspettato a lungo che la federazione sospendesse il campionato, fin da quando è successo quel che é successo col Donbass…però non mi sono mosso, perchè io sono qui per fare sport e non potevo girare le spalle al campionato, ai tifosi che ci seguono…ho tredici ragazzi brasiliani, il mio staff…potevamo tornare a casa almeno fino a quando non ci fosse stata sicurezza, no, abbiamo aspettato…stanotte ci hanno svegliato le esplosioni”.