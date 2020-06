Graziani: “Milan, quanta confusione! Non si sanno troppe cose”

MILAN NEWS – Ciccio Graziani, ex campione del Mondo nel 1982, ha parlato della confusione societaria che regna all’interno del Milan. Queste le sue considerazioni nell’intervento odierno ai microfoni di ‘Sport Mediaset XXL’: “All’interno del pianeta Milan c’è tanta confusione a livello societario, non sappiamo quanti soldi ci possono essere per fare gli investimenti sul mercato. C’è tanta confusione: Maldini sì e Maldini no, Gazidis, Rangnick arriverà? Oggi il tifoso del Milan chiaramente non è contento per le situazioni che sta vivendo ma per il futuro”.

