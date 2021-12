Gravina: “Europeo in Italia? È una possibilità concreta”

Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della possibilità di giocare l'Europeo in Italia, dopo averlo vinto la scorsa estate.

La scorsa estate l'Italia ha vinto gli Europei con finale a Wembley ed è stata una grande soddisfazione per tutti e anche ovviamente per Gabriele Gravina, presidente della FIGC, che adesso invece guarda al futuro. In un'intervista ai microfoni di Sky, a margine dell'evento in ricordo di Paolo Rossi, il numero uno federale ha parlato della possibilità di un Europeo in Italia nei prossimi anni. Ipotesi che è decisamente concreta a quanto pare. Ecco infatti tutte le parole di Gravina a riguardo: "Ci sono possibilità concrete, abbiamo presentato la manifestazione di interesse e aspettiamo l'esecutivo del 16 dicembre. L'Italia vuole esserci".