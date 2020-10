Gran Bretagna in lockdown: l’annuncio di Boris Johnson | News

Gran Bretagna in lockdown!

ULTIME NOTIZIE – Come riportato ieri sera dall’ANSA, il premier britannico Boris Johnson ha annunciato l’entrata in vigore dalla settimana prossima di un lockdown nazionale bis in tutta l’Inghilterra per cercare di frenare la seconda ondata di contagi da coronavirus innescatasi nel Paese come altrove in Europa dopo l’estate. La restrizione, a differenza della primavera, non comprende tuttavia la chiusura di scuole e università: è prevista da giovedì 5 novembre al 2 dicembre.

