Golden Boy 2022 – Maldini (Milan) è il Best European Manager dell’anno

Sta andando in scena, nella 'Sala Basile' di Palermo, la conferenza stampa per l'assegnazione del Golden Boy 2022 . Dopo il successo di Pedri nel 2021 , quest'anno ha vinto un altro giocatore del Barcellona . Il prestigioso premio del quotidiano 'Tuttosport', infatti, è andato a Gavi .

Si stanno assegnando, però, anche altri premi nelle altre categorie. Il Best European Manager per l'anno che si sta per concludere è Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan; il centrocampista Fabio Miretti (Juventus) ha invece conquistato il Best Italian Golden Boy.