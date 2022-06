La rete di Theo Hernandez contro l’Atalanta è il gol della stagione per la Lega Serie A. Spettacolare ed importante la rete del francese contro i bergamaschi. La gara della penultima giornata dello scorso campionato, sbloccata da Rafael Leao, fu chiusa da Theo Hernandez con una memorabile cavalcata. Una corsa inarrestabile a tagliare il campo, per poi allargarsi e finire con un mancino ad incrociare da applausi. Tre punti d'oro per il Milan che poi a Reggio Emilia surclasserà il Sassuolo e conquisterà il suo diciannovesimo scudetto. In basso il video del gol di Theo contro l'Atalanta, scelto come rete più bella della stagione 2021-2022 dalla Lega Serie A.