Giudice Sportivo Serie A – 12^ sanzione per Bennacer: tutte le decisioni

NEWS MILAN – Il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha comunicato le decisioni ufficiali scaturite in seguito le gare della 25^ giornata del massimo campionato. Sono stati squalificati, tutti per un turno, Dalbert (Fiorentina), Gianluca Mancini (Roma), Ales Mateju (Brescia), Ibrahima Mbaye (Bologna) e Gabriel Strefezza (Spal).

Per quanto concerne il Milan, invece, dodicesima sanzione per Ismaël Bennacer per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Per lo stesso motivo è arrivata la sesta sanzione ai danni di Hakan Calhanoglu. Per Theo Hernández, infine, c'è l'ottava sanzione per comportamento non regolamentare in campo.

