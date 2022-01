Giudice Sportivo: Milan, multa da 3 mila euro. Ecco il motivo / News

Il Giudice Sportivo, dopo la 22^ giornata di Serie A, ha deciso di punire il Milan con una multa di 3 mila euro. Ecco il motivo

Si potrebbe dire: oltre al danno anche la beffa. Il giorno dopo l'amara sconfitta con evidente errore arbitrale, il Milan apprende la decisione del Giudice Sportivo, che ha deciso di comminare al club un'ammenda di 3 mila euro. Ecco il comunicato ufficiale: "Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".