Giudice Sportivo, la decisione: Milan multato per lancio di bottigliette

(fonte legaseriea.it) - Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Cremonese, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Salernitana e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all'art. comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art.29, comma 1, lett a) b) d) CGS delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di €10.000,00 alla Soc. Lazio per avere nei suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per tre volte un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto.

Ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Milan per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.