Giroud, il Milan ha un grande bomber. Ibrahimovic applaude in tribuna

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud trascina il Milan contro la Lazio, mentre Ibrahimovic applaude in tribuna

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Olivier Giroud e su Zlatan Ibrahimovic . Il francese sin da subito ha dimostrato grande feeling con San Siro, visto la doppietta contro il Cagliari alla seconda giornata. Da allora a oggi il francese ha continuato a segnare ogni volta che Pioli lo ha schierato titolare in casa, ma il ritmo degli ultimi tempi è impressionante: tra Inter e Lazio ha firmato quattro gol in quattro giorni. Un vero centravanti, che in queste ultime settimane sta facendo la differenza.

Ibrahimovic nel frattempo ha applaudito in tribuna Giroud e tutta la squadra. Il recupero dall'infiammazione al tendine D'Achille procede, ma servirà un altro po' di tempo per vederlo in campo. «Zlatan soffre perché vorrebbe dare una mano in questa fase cruciale, ma lo sta facendo con il suo atteggiamento e il suo carisma, ci auguriamo che torni il più presto possibile», ha detto Pioli. Difficile che si veda in campo contro la Sampdoria: la speranza è che recuperi per il match contro la Salernitana, in programma sabato 19 febbraio. La nostra intervista esclusiva all'ex portiere del Milan Enrico Albertosi: futuro Kessie, Donnarumma e tanto altro