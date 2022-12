Si è girato Giroud, il tormentone milanista del 2022

Da quando è arrivato al Milan, Olivier Giroud è diventato il faro dell'attacco fino ad arrivare al famoso tormentone "S'è girato Giroud"

Emiliano Guadagnoli

Il Milan ha avuto in questi ultimi anni molti moltissimi problemi con la punta centrale. Da quando Zlatan Ibrahimovic lasciò Milano per volare a Parigi, i rossoneri hanno cambaito tantissimi giocatori senza però trovare una vera sicurezza. La maglia numero 9 sembrava una vera e propria maledizione. Maledizione rotta da Olivier Giroud. Il bomber francese arrivò al Milan nel luglio del 2021 per poco meno di 3 milioni di euro. Molti storsero il naso per questo investimento, vista l'età del calciatore. Investimento che però, si è rilevato non giusto, bensì perfetto. L'esperienza internazionale di Giroud si è andata a mischiare perfettamente con la gioventù presente in rosa.

"S'è girato Giroud", il tormentone del bomber del Milan — Il tormentone "S'è girato Giroud" è nato dopo i suoi gol della scorsa stagione contro l'Inter e il Napoli, dopo che il francese segnò tre reti fondamentali. Soprattutto la seconda contro i nerazzurri, in cui Olivier si girò da spalle alla porta, battendo Samir Handanovic. Da quel momento in poi, il bomber francese non ha fatto altro che segnare gol importanti e fondamentali, come la doppietta Scudetto nell'ultima partita dello scorso anno contro il Sassuolo. Anche in questa stagione ha segnato gol pesantissimi come i 4 nel girone di Champions League, quello ancora contro l'Inter e quello spettaccolare contro lo Spezia a fil di sirena.

Olivier Giroud ha fatto la storia anche contro la Francia, superando da poco il record di gol di Thierry Henry e diventando il leader in quella categoria. Con il Milan in poco più di una stagione, è diventato il punto di riferimento per l'attacco rossonero. E il bello è che è arrivato a Milano nel luglio del 2021 per poco meno di 3 milioni di euro. Una miseria considerando l'apporto che ha dato a questa squadra in così poco tempo. "S'è girato Girud" è un coro e un tormentone che i tifosi rossoneri non vorranno mai smettere di cantare.