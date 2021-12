Gentile: “Il Milan ha un bel vantaggio con l’uscita dalla Champions”

Riccardo Gentile, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan dopo l'eliminazione dalla Champions

Il giornalista Riccardo Gentile ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento che sta attraversando il Milan dopo l'eliminazione dalla Champions. Ecco cosa ha detto: "Il Milan ha un bel vantaggio per il campionato con l'uscita dalla Champions, anche se aveva costruito una rosa profonda per competere in tre competizioni. I ritmi di questo campionato però portano le infermerie ad essere piene. Il Milan ad Udine non avrà Rebic, Leao e Giroud ma avrà al centro dell'attacco Ibrahimovic, non tutte le squadre di Serie A possono permettersi questi cambi". Ecco dove vedere Udinese-Milan in tv e in streaming