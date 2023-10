Genoa-Milan, la satira di Luca e Paolo: “Più scandaloso della guerra”

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, tifosi del Genoa, hanno parlato delle reazioni alla partita con in Milan in uno sketch satirico

Non si placano le polemiche sul gol di Pulisic in Genoa-Milan. Sono stati tantissimi i pareri sulla rete dell'americano: molti vedono il tocco di mano, altri no.Il duo comico formato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, tifosi del Genoa, hanno parlato proprio delle reazioni alla partita in correllazione con la guerra tra Israele e Palestia, durante il talk show politico 'DiMartedì' su La7. Ecco lo sketch satirico.